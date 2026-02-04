9e Congrès du Parti des travailleurs : l’armée nord-coréenne prépare un défilé

Photo : YONHAP News

38 North a rapporté, lundi, que les forces armées nord-coréennes se préparaient actuellement à organiser une parade militaire à l’occasion du 9e Congrès du Parti des travailleurs, qui semble imminent.Pour étayer son propos, le site d’information spécialisé sur la Corée du Nord a publié des images satellites prises le même jour par la société américaine Planet Labs. Celles-ci montrent des centaines de soldats s’entraînant à défiler sur l’aérodrome de Mirim, près de Pyongyang. Les troupes y forment également des figures représentant le marteau, la faucille et le pinceau, symboles du Parti des travailleurs.Par le passé, à chaque préparation d’un défilé militaire, le régime nord-coréen rassemblait des troupes et des véhicules à proximité de ce site. En novembre dernier, des images satellites avaient déjà permis d’identifier des centaines de camions militaires qui y étaient stationnés.Le Congrès du Parti des travailleurs constitue la plus haute instance délibérative de la Corée du Nord. Il se réunit tous les cinq ans afin de définir les grandes orientations des politiques intérieure et extérieure pour les années à venir. La date exacte de sa prochaine session n’a pas été dévoilée, mais Séoul estime qu’elle pourrait se tenir au début ou à la mi-février.Dans ce contexte, Kim Jong-un a multiplié ces derniers jours les inspections sur le terrain. Selon la KCNA, il a assisté, lundi, à la cérémonie d’inauguration de la ferme d’élevage de Samgwang, dans la province de Pyongan du Nord, présentée comme un modèle de modernisation des zones rurales et agricoles. Dans un discours prononcé à cette occasion, il a appelé à un changement qualitatif dans le développement des campagnes, proposant de se fixer pour objectif de fournir du lait, du beurre et du fromage à l’ensemble de la population.