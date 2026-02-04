Séoul publie une brochure détaillant sa politique de coexistence pacifique avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a annoncé, mardi, la publication et la diffusion d’une brochure explicative sur la politique du gouvernement de Lee Jae Myung visant à promouvoir une coexistence pacifique dans la péninsule coréenne.Cette politique repose sur la reconnaissance de l’existence des deux Corées en tant que deux Etats distincts et sur la volonté de permettre, sur cette base, leur coexistence pacifique ainsi que leur développement conjoint au sein d’une communauté économique, tout en s’orientant vers la réunification.Le document définit trois objectifs principaux, à savoir l’institutionnalisation de la coexistence pacifique, la création d’une base commune pour la croissance et la réalisation d’une péninsule libre de conflits et d’armes nucléaires. Il présente également trois principes que sont le respect du système nord-coréen, le rejet d’une réunification par absorption et l’abstention de tout acte hostile. S'appuyant sur ces principes, Séoul entend développer une coopération intercoréenne mutuellement bénéfique, soutenir les efforts visant à normaliser les relations entre Pyongyang et la communauté internationale et élaborer des solutions concrètes en vue d’éliminer les armes nucléaires de la péninsule.Parmi les priorités figurent le rétablissement des canaux de communication intercoréens et la restauration proactive et progressive de l’accord militaire conclu le 19 septembre 2018.Enfin, la brochure souligne la volonté du gouvernement de relancer et de faire progresser le dialogue avec le régime de Kim Jong-un, mais aussi entre ce dernier et Washington. Elle précise également que l’approche sud-coréenne prévoit, dans un premier temps, la suspension du programme nucléaire nord-coréen, suivie d’une réduction des armements, avant d’aboutir à la dénucléarisation.