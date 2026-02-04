Le « K-Pass » disponible dans tout le pays à partir de demain

Photo : YONHAP News

Le « K-Pass », qui permet de se faire rembourser une partie des frais de transport en commun, sera lancé demain à l’échelle nationale. Il s’adresse aux usagers qui utilisent régulièrement les transports publics, avec au moins 15 trajets par mois.Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a signé, aujourd’hui, des accords avec onze collectivités locales qui ne participaient pas encore au programme. Désormais l’ensemble des 229 collectivités locales du pays seront couvertes.Le système de remboursement se décline en deux formules. Un modèle « de base » restitue un pourcentage des dépenses engagées, de 20 à 53,5 %. Le modèle « forfaitaire » rembourse la part dépassant un seuil fixé entre 30 000 et 100 000 wons, soit 20 à 70 euros. Pour en bénéficier, il faut d’abord obtenir une carte K-Pass auprès d’un établissement émetteur, puis s’inscrire et enregistrer la carte via l’application ou le site du K-Pass.