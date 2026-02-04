Peste porcine africaine : sixième cas de l’année confirmé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a confirmé, hier, un sixième cas de peste porcine africaine (PPA) depuis le début de l’année, entraînant un renforcement des mesures de prévention à l’échelle nationale. Il a été détecté dans un élevage de 3 500 porcs de Boryeong, dans le Chungcheong du Sud, à environ 138 kilomètres au sud de Séoul.Le gouvernement a ordonné l’abattage des animaux infectés et imposé un arrêt temporaire des activités dans les élevages et installations connexes de la région, jusqu’à 18h aujourd’hui.Le premier cas avait été signalé le 17 janvier dernier à Gangneung, dans le nord-est, suivi de nouveaux foyers à Anseong et Pocheon, dans le Gyeonggi.La PPA n’affecte pas l’homme, mais reste mortelle pour les porcs. Aucun vaccin ni traitement n’existe à ce jour. Le Premier ministre Kim Min-seok a demandé de renforcer les enquêtes épidémiologiques et les contrôles sanitaires.