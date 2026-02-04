Réserves en devises étrangères : baisse mensuelle de 2,15 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les réserves de change de la Corée du Sud se sont établies, fin janvier, à 425,91 milliards de dollars, en baisse de 2,15 milliards en glissement mensuel, selon des données publiées mercredi par la Banque de Corée (BOK).Par type d’actifs, les dépôts auprès des banques ont reculé de 8,55 milliards de dollars, tandis que les titres négociables, tels que les obligations d’Etat et d’entreprises, ont progressé de 6,39 milliards.La banque centrale a expliqué que ce repli était principalement lié aux mesures mises en œuvre pour stabiliser le cours de la monnaie sud-coréenne. En décembre dernier, la BOK avait en effet prolongé d’un an son accord de swap de devises avec le Service national des retraites (NPS), avant d’activer ce mécanisme pour fournir des dollars à ce dernier en échange de wons, entraînant ainsi une diminution des dépôts en devises.Fin décembre, les réserves de change sud-coréennes se classaient toujours au neuvième rang mondial.