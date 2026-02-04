Arrestation d’une missionnaire sud-coréenne en Extrême-Orient russe

Photo : YONHAP News

Des responsables et des médias russes ont annoncé, hier, qu'une missionnaire sud-coréenne avait récemment été arrêtée, marquant un nouveau cas de détention d’un ressortissant sud-coréen engagé dans des activités religieuses en Russie.Selon certaines sources, identifiée sous le nom de famille Park, elle a été interpellée fin janvier à Khabarovsk par les autorités locales. Son établissement religieux aurait également été fermé.L’ambassade de Corée du Sud en Russie et le consulat général à Vladivostok ont déclaré vérifier son état de santé et les circonstances de sa détention. Un consul s’est rendu sur place et l'a rencontrée afin de confirmer sa condition.Le ministère des Affaires étrangères a demandé un traitement humain, une enquête rapide et équitable, ainsi qu’un accès consulaire régulier. Une assistance est également fournie à sa famille en Corée du Sud.En janvier 2024, un autre missionnaire sud-coréen avait été arrêté à Vladivostok pour espionnage et est toujours détenu sans procès depuis.