Automobile : ventes records aux Etats-Unis pour Hyundai et Kia en janvier

Photo : YONHAP News

Hyundai et Kia ont connu un début d'année exceptionnel sur le marché américain, avec des performances de vente historiques en janvier.La filiale américaine de Hyundai a annoncé, hier, avoir écoulé 55 624 unités le mois dernier, soit une augmentation de 2 % sur un an. Une performance soutenue par les véhicules hybrides, les modèles électriques et les SUV, qui représentent 77 % des ventes totales. Les bons résultats des modèles Santa Fe et All-New Palisade ont consolidé la position du consctructeur sud-coréen sur le marché local des SUV familiaux. Randy Parker, responsable de Hyundai North America, a indiqué que malgré des conditions météorologiques difficiles, la demande des clients a été satisfaite.De son côté, Kia a enregistré 64 502 ventes en janvier, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente. Les modèles Carnival, Sportage, K5, Telluride, Seltos, et K4 ont tous enregistré leurs meilleures performances. Les ventes de véhicules hybrides et de SUV ont respectivement augmenté de 45 et 14 %, contribuant ainsi à cette forte croissance. Eric Watson, vice-président des ventes de Kia aux États-Unis, a salué cette réussite, soulignant que le lancement du nouveau Telluride et l’ajout de modèles hybrides ont élargi les options pour les consommateurs et stimulé les ventes.