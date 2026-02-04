Cho Hyun s’entretient avec Marco Rubio à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu, mardi à Washington, avec le secrétaire d’Etat américain sur fond de tension après l’annonce de Donald Trump de relever les droits de douane sur les produits venus de Corée du Sud de 15 à 25 %.Cho Hyun a expliqué à Marco Rubio les efforts déployés par Séoul pour mettre en œuvre l'accord commercial bilatéral conclu l'an dernier et notamment les investissements promis aux Etats-Unis. Il lui a également proposé de poursuivre la coopération diplomatique afin de favoriser une meilleure communication entre les autorités commerciales des deux pays.Au cours de leurs discussions, les mesures visant à renforcer l’alliance bilatérale ont été évoquées, notamment les dossiers tournés vers l’avenir dans la continuité des deux sommets tenus entre Lee Jae Myung et Donald Trump.Pour rappel, les deux dirigeants s’étaient rencontrés en 2025 à Washington, puis à Gyeongju, et étaient convenus de coopérer dans les domaines de l’énergie nucléaire civile, de l’industrie navale et de la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Ils avaient également décidé d’élargir les investissements sud-coréens afin de soutenir la relance de secteurs clés de l’économie américaine.Enfin, Cho Hyun et Marco Rubio se sont engagés à maintenir une communication et une coopération étroite sur la question nord-coréenne. A cet égard, le département d’Etat américain a indiqué, dans un communiqué, que les deux chefs de la diplomatie avaient réaffirmé leur volonté d’œuvrer en faveur de la dénucléarisation complète du régime nord-coréen.