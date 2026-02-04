La Corée du Nord accélère sa politique de développement régional

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord intensifie la mise en œuvre de la politique de développement régional lancée par Kim Jong-un. Selon la KCNA, plusieurs cérémonies de lancement de chantiers ont eu lieu cette semaine, notamment au complexe de serres de Sinuiju, ainsi que dans les comtés de Kangnam et de Maengsan.Des usines modernes, des installations de santé publique et des infrastructures de services sociaux doivent être construites simultanément dans 20 villes et comtés cette année. Ces projets devraient être mis en avant comme un succès majeur lors du prochain congrès du Parti des travailleurs prévu ce mois-ci.Annoncée en 2024, cette politique prévoit la construction annuelle de complexes industriels modernes dans 20 régions sur une période de dix ans, afin d’améliorer les conditions de vie en dehors de la capitale. Le mois dernier, le dirigeant nord-coréen avait affirmé que ce programme pourrait transformer environ un tiers du pays.