Enquête pour corruption : Kang Sun-woo entendue une seconde fois

Photo : YONHAP News

Kang Sun-woo a été une nouvelle fois interrogée par la police, mardi, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de corruption. Après 11h d'audition, elle a présenté ses excuses devant les journalistes pour les inquiétudes suscitées auprès du public.Ancienne membre du Minjoo et aujourd’hui sans étiquette, la députée est soupçonnée d’avoir perçu 100 millions de wons, soit environ 60 000 euros, de la part de Kim Kyung, une conseillère municipale de Séoul qui cherchait à obtenir l’investiture du parti au pouvoir en vue de briguer un second mandat lors des élections locales de 2022.Lors de ce deuxième interrogatoire, les enquêteurs l’auraient confrontée à des témoignages contradictoires entre les siens, ceux de son ancien assistant du nom de Nam et ceux de Kim Kyung concernant les circonstances du versement de cette somme.Les investigations étant pratiquement terminées, la police envisage de solliciter éventuellement un mandat de détention provisoire à l'encontre de l'élue. A noter toutefois qu’en raison de l’inviolabilité parlementaire dont elle bénéficie, son arrestation en cours de session nécessiterait l’approbation de l’Assemblée nationale.