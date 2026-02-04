Droits de douane américains : Yeo Han-koo rencontre des responsables américains

Photo : YONHAP News

A Washington, le ministre délégué au Commerce extérieur a rencontré un large éventail de personnalités issues des milieux politiques et économiques américains. C’est ce qu’a indiqué, mercredi, son ministère. Ce déplacement, organisé du 29 janvier au 3 février, visait à trouver des solutions aux dossiers commerciaux bilatéraux d’actualité, qui auraient conduit Donald Trump à annoncer le relèvement des droits de douane sur les produits sud-coréens à 25 %.Yeo Han-koo s’est entretenu avec des responsables du Bureau du représentant au commerce (USTR), du Congrès, de la Chambre de commerce des Etats-Unis, ainsi que de groupes de réflexion. Il s’est renseigné auprès d’eux sur les raisons de la décision de l’administration américaine tout en soulignant la volonté de Séoul de mettre en œuvre l’accord bilatéral sur le commerce et les investissements conclu l’an dernier. Il a également évoqué l’impact éventuel d’une hausse des tarifs douaniers sur les économies et les industries des deux pays avant d’exprimer le souhait de parvenir à une entente mutuellement bénéfique.Lors de sa visite au Congrès notamment, une réunion à huis clos s’est tenue avec une vingtaine d’élus chargés des affaires commerciales afin de leur expliquer le processus législatif en cours au Parlement sud-coréen concernant la loi spéciale sur la gestion des investissements stratégiques aux Etats-Unis. Le haut fonctionnaire a par ailleurs assuré que l’accord bilatéral dans des domaines non tarifaires, tels que le numérique, était exécuté fidèlement.Yeo Han-koo n’a toutefois pas pu rencontrer le chef de l’USTR, Jamieson Greer, principal interlocuteur pour les questions commerciales. Mardi, s’exprimant devant des journalistes avant de rentrer à Séoul, il a déclaré que Washington semblait mener des consultations interministérielles en vue d’une éventuelle officialisation de la hausse des droits de douane visant la Corée du Sud par le biais d’une publication au Journal officiel.