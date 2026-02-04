Immobilier : Lee Jae Myung reste ferme sur les taxes majorées sur la plus-value

Photo : KBS News

Le président de la République se montre toujours ferme pour mettre fin au sursis des taxes majorées sur la plus-value immobilière pour les multipropriétaires. Ce matin, sur X, Lee Jae Myung a partagé un éditorial selon lequel ceux ayant des logements loués sont dans l’impasse face à la difficulté à les vendre. Il a commenté que la responsabilité incombait à ceux qui ne s’y ont pas préparés.Le chef de l'Etat a ajouté que les citoyens qui souffrent de la flambée des prix de l’immobilier doivent être davantage pris en considération que les multipropriétaires ayant une attente injuste liée à la spéculation.Hier, le locataire de la Cheongwadae avait déjà relayé un article rapportant une augmentation des appartements mis en vente dans les trois arrondissements de Gangnam à Séoul, soulignant que le marché commence à évoluer depuis l'annonce de son dispositif. Lors du conseil des ministres tenu le même jour, il a martelé que cette faveur fiscale prendrait fin le 9 mai sans aucun changement.Dans ce contexte, certains membres de la Maison Bleue ont cédé leurs biens immobiliers. La porte-parole Kang Yu-jung a mis en vente un appartement à Yongin, tandis que le directeur du Chunchugwan, le centre de presse, Kim Sang-ho, a mis sur le marché six appartements à Gangnam, dans le sud de la capitale.