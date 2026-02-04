Transfert de l’Opcon : Séoul et Washington prévoient de fixer une échéance cible

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis se seraient mis d’accord pour achever, d’ici la 58e réunion consultative bilatérale sur la sécurité (SCM) prévue en octobre, la vérification de la capacité opérationnelle complète (FOC) de l’armée sud-coréenne. Il s’agit de la deuxième des trois conditions nécessaires au transfert à Séoul du contrôle opérationnel des forces armées en temps de guerre (Opcon), actuellement détenu par Washington.Selon une source gouvernementale sud-coréenne mercredi, les ministres de la Défense des deux pays devraient, à l’occasion de cette réunion, faire valider les résultats de cette procédure et fixer une échéance cible pour le transfert du contrôle opérationnel. A ce stade, l’année 2028, soit avant la fin du mandat de Donald Trump, serait considérée comme l’option la plus probable.Le processus d’évaluation et de vérification en vue du transfert de l’Opcon se déroule en trois étapes, à savoir la capacité opérationnelle initiale (IOC), la capacité opérationnelle complète (FOC) et la capacité d’exécution complète des missions (FMC). A l’heure actuelle, l’évaluation de la FOC a été achevée et la procédure de vérification est en cours.Pour rappel, le président Lee avait déjà exprimé sa volonté de reprendre l’Opcon au cours de son quinquennat, conformément à son engagement en faveur d’une défense nationale autonome. L’administration américaine avait également souligné la nécessité pour Séoul d’assumer une responsabilité accrue face aux menaces posées par les armes conventionnelles nord-coréennes, dans sa nouvelle Stratégie de défense nationale (NDS).