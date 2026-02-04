Milan-Cortina 2026 : la Corée du Sud devrait occuper la 14e place avec 3 médailles d’or

Photo : YONHAP News

Aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, la délégation sud-coréenne devrait se placer au 14e rang du classement général, selon des prévisions de Shoreview Sports Analytics, publiées aujourd'hui.L'entreprise canadienne spécialisée dans l'analyse sportive estime que la Corée du Sud remportera trois médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze. Le pays a déjà occupé la 14e place lors de l'édition précédente, à Pékin en 2022, avec deux en or, cinq en argent et deux en bronze.Selon ses projections, la snowboardeuse Choi Ga-on montera sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve de half-pipe, tandis que Kim Gil-li devrait dominer le 1 500 mètres femmes de patinage de vitesse sur piste courte. Enfin, dans le même sport, l'équipe sud-coréenne a également une forte chance de s’imposer dans le relais féminin du 3 000 mètres.Les Jeux de Milan-Cortina s’ouvriront le 7 février, heure coréenne, pour se poursuivre jusqu’au 22.