KS : la certification sera désormais accordée aux entreprises sans usines

Photo : YONHAP News

Le gouvernement réforme le système de certification « Korean Industrial Standards » ou KS, afin de l’adapter à la structure industrielle actuelle.Instauré en 1961, ce système repose sur l’évaluation des producteurs, autrement dit des usines. Or, il est aujourd’hui jugé inadapté à la réalité industrielle, marquée par la division des étapes : la recherche, le développement, la conception et la production.Le ministère de l'Industrie et du Commerce autorise désormais les entreprises qui se chargent uniquement de la recherche, du développement et de la conception des produits tout en externalisant la fabrication, à obtenir la KS. Une fois la réforme achevée, les sociétés spécialisées dans la conception de semi-conducteurs ou dans le développement des robots pourront également demander cette certification.Le ministère a expliqué que ce changement devrait faciliter la commercialisation des produits des petites startups, dépourvues de leurs propres infrastructures de production.