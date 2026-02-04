DMZ : Séoul propose à Washington une gestion conjointe

Photo : YONHAP News

Séoul a proposé à Washington une gestion conjointe de la zone démilitarisée (DMZ). Selon une source bien informée des relations entre les deux pays ce matin, le ministère sud-coréen de la Défense a récemment demandé d’aborder cette question au sein des corps consultatifs, tels que le Dialogue de défense intégré (KIDD) et la réunion consultative bilatérale sur la sécurité (SCM).D’après le plan envisagé, le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) continuerait de gérer la zone entre la ligne de démarcation militaire (MDL) et la clôture sud. Il conserverait notamment son pouvoir d’autorisation pour les entrées et sorties. En revanche, le côté sud serait placé sous le contrôle de l’armée sud-coréenne, y compris l’autorisation de circulation des personnes.Le ministre sud-coréen de la Défense, Ahn Gyu-back, a présenté directement cette initiative au commandant de l’UNC, le lieutenant général Xavier Brunson, qui est aussi à la tête des forces armées américaines en Corée du Sud (USFK). Les autorités américaines de la Défense et l’UNC n’ont pas encore donné de réponse à cette proposition. Si elle aboutit, trois parcours du « chemin de la paix » menant à la DMZ, fermés au public depuis avril 2024, pourraient être réouverts.Récemment, le Minjoo, le parti au pouvoir, avait lancé une initiative législative visant à adopter la « loi DMZ », prévoyant que le gouvernement sud-coréen exerce le droit d’autoriser l’accès à la zone à des fins non militaires et pacifiques. Le ministère de la Réunification avait lui aussi soutenu cette démarche.Cependant, un des responsables de l’UNC avait estimé qu’une telle loi irait directement à l’encontre de l’accord d’armistice. Selon lui, ce texte reviendrait à ce que la Corée du Sud déclare ne plus se considérer liée par cet accord. Il avait rappelé que la juridiction sur la DMZ relevait entièrement de l’UNC.