Droits de douane : le Parlement à pied d’œuvre pour valider l’accord avec Washington

Photo : YONHAP News

Face à la menace de Donald Trump de relever à nouveau les droits de douane sur certains produits sud-coréens, l'Assemblée nationale se met à pied d'œuvre pour valider l'accord commercial conclu entre Séoul et Washington l'an dernier.Hier, les deux principaux partis se sont entendus pour entériner la promesse d’investir aux Etats-Unis. Pour ce faire, le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) ont décidé de créer une commission ad hoc pour examiner préalablement la loi spéciale autorisant ces investissements.L’organe temporaire sera composé de 16 élus : huit issus du mouvement présidentiel, sept de la principale force de l’opposition et un d’une autre formation, avec à sa tête un membre du PPP. Sa mission devant durer un mois, la législation pourra être votée dans ce délai. Une proposition de résolution en ce sens sera approuvée lundi prochain en séance plénière.Les deux camps rivaux ont pu trouver un compromis à la suite du revirement de la formation conservatrice. Cette dernière, qui avait insisté sur la nécessité de « ratifier » l’accord avec Washington au lieu de simplement l’approuver, a invoqué l’urgence de défendre les intérêts nationaux.Pour rappel, en vertu de l’accord en question, Séoul s’est engagé à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, en échange d'un plafonnement à 15 % des tarifs douaniers américains sur les produits sud-coréens, notamment les automobiles. Mais la semaine dernière, Donald Trump a annoncé une augmentation brutale du taux, le portant à 25 %, reprochant au Parlement sud-coréen de tarder à le valider.