Cho Hyun et Chris Wright échangent sur la coopération nucléaire à Washington

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington pour une réunion internationale sur les minéraux critiques, le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier le secrétaire américain à l’Energie. L’occasion de le rassurer sur les promesses de respecter la fiche d’information détaillant l'accord commercial Séoul-Washington, ainsi que d’échanger sur la coopération en matière de nucléaire civil.Cho Hyun et Chris Wright ont alors constaté une nouvelle fois leur convergence de vues sur la nécessité de concrétiser rapidement les projets devant permettre à la Corée du Sud d’enrichir de l’uranium, de retraiter le combustible usé et de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire. Ils sont convenus d’entamer au plus vite des concertations opérationnelles bilatérales.Les deux parties se sont également réjouies du fait que les fabricants de centrales nucléaires des deux pays ont récemment affermi leur coopération. Elles se sont engagées à poursuivre leur communication étroite afin que ces entreprises puissent explorer conjointement les marchés de pays tiers.