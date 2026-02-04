Retraites d’entreprise : 500 000 milliards de wons d’encours

Photo : YONHAP News

Les actifs des régimes de retraite d’entreprise ont été estimés à environ 495 132 milliards de wons à la fin de l’année 2025, soit près de 287 milliards d’euros. Selon les données publiées ce matin par le Service de supervision financière (FSS), ce montant affiche une hausse de plus de 10 % sur un an.Dans le même temps, les revenus de commissions perçus par 42 opérateurs de retraites d’entreprise pourraient atteindre environ 2 128,5 milliards de wons, en augmentation d’environ 400 milliards en un an. C’est la première fois que ce total dépasse le seuil des 2 000 milliards.Cette évolution suggère que la progression des revenus de commissions pourrait être plus rapide que celle des encours eux-mêmes. Les établissements financiers semblent ainsi bénéficier directement de l’augmentation des montants placés dans ces régimes de retraite. Malgré des communications soulignant une légère baisse des taux de commission, l’augmentation importante des encours, qui servent de base de calcul, entraîne en réalité une hausse marquée des montants effectivement perçus par les établissements financiers.Ainsi, alors même que ces revenus de commissions atteignent des niveaux élevés, il demeure difficile pour les souscripteurs d’identifier clairement le coût réel qu’ils supportent.