Logement : Lee Jae Myung met en garde contre le passage à un « seul bien de qualité » non résidentiel

Photo : YONHAP News

Le président de la République a averti, ce matin sur les réseaux sociaux, qu’il valait mieux ne pas chercher à se repositionner sur « un seul bien de qualité » s’il ne s’agit pas d’un logement destiné à l’habitation.Lee Jae Myung a également relayé un article de presse selon lequel, après l’annonce de la fin du sursis sur la surtaxe des plus-values pour les multipropriétaires, des biens commencent à apparaître en vente urgente. Dans le même temps, la demande pour « un seul bien de qualité » s’intensifie, transformant le marché immobilier de Séoul en phase d’arbitrages.Par ailleurs, le 23 janvier, le chef de l’Etat avait évoqué la nécessité d’ouvrir un débat sur la déduction spéciale liée à la détention de longue durée dans le calcul de l’impôt sur les plus-values. Selon lui, accorder un allègement fiscal au seul motif de la durée de détention de plusieurs logements ou un seul dans le cadre d’investissement ou de spéculation peut sembler discutable.