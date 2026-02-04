« Breaking Chains » : reprise des discussions à Séoul visant à lutter contre les escroqueries en ligne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud accueille aujourd’hui et demain la deuxième édition de la conférence internationale « Breaking Chains » pour lutter contre les escroqueries en ligne. C’est l’Agence nationale de la Police (KNPA) qui la tient à Séoul en présence de cinq organisations internationales telles qu'Interpol et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que de 22 pays, dont les Etats-Unis, la Chine, le Japon et le Cambodge.Les discussions porteront pour l’essentiel sur les moyens de supprimer « l’effet ballon », c’est-à-dire des réseaux criminels qui se déplacent d’un pays à l’autre, voire se regroupent, afin d’éviter les contrôles censés les détruire. A ce propos, la KNPA proposera une nouvelle manière de gérer les frontières afin de détecter, voire intercepter ces réseaux, avant leur déplacement, ainsi que la concrétisation d’un modèle de coopération internationale.La Police sud-coréenne continue les opérations de lutte conjointe dans les zones frontalières des pays d’Asie du Sud-Est et partage avec Interpol, le Vietnam et le Cambodge les informations sur les itinéraires des criminels en fuite.A noter que pour cette édition, 13 des 22 Etats participants doivent échanger quelque 80 indices de trace liés à 45 arnaques en ligne en vue de sauver leurs victimes. Lors de la première, tenue en novembre dernier, 75 indices concernant 126 crimes du genre ont été fournis. Ils ont permis à la police nationale d’interpeller le mois dernier en Thaïlande le chef de file chinois d’un centre d’escroquerie, impliqué dans la torture et dans l’assassinat d’un étudiant sud-coréen au Cambodge.