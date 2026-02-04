Milan-Cortina 2026 : premiers tests pour les sprinteurs sud-coréens

Photo : YONHAP News

A l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, les patineurs de vitesse sud-coréens ont disputé des épreuves test au Milano Speed Skating Stadium, en Italie. Celles-ci se sont déroulées dans des conditions identiques à celles prévues pour la compétition officielle. Les athlètes se sont concentrés sur le départ et les 100 premiers mètres.Kim Min-sun, figure phare du sprint féminin, a franchi la ligne d’arrivée en 39 secondes 26 sur le 500 mètres, loin de son meilleur temps personnel de 36 secondes 96. Son objectif était avant tout de retrouver des sensations en conditions réelles.Interrogée sur son état de forme après la course, elle a répondu avec un sourire qu’elle préférait ne pas commenter, tout en laissant entendre qu’elle continuait de monter en puissance à son propre rythme. Concernant les points à améliorer, elle a souligné qu’en 500 mètres, le départ est crucial et qu’elle comptait éviter toute erreur à ce moment clé.Chez les homme, Kim Jun-ho a fait part de sa détermination à effacer son image d’« icône de la malchance » à l’approche de ses quatrièmes Jeux olympiques. A PyeongChang en 2018, la lame de son patin s’était plantée dans la glace juste après le départ, le contraignant à se contenter de la 12e place. A Pékin en 2022, il avait échoué au pied du podium pour seulement 0,04 seconde.Après l’épreuve test du 500 mètres, l'athlète a expliqué s’être préparé en se concentrant sur les aspects qui lui semblaient insuffisants à l’entraînement. Il a ajouté qu’il faisait confiance aux fruits de son travail. Pour la période restante, il prévoit de travailler le départ sur les premiers mètres. Sur le plan mental, il a confié ne pas se sentir particulièrement ébranlé, estimant avoir suffisamment travaillé pour pouvoir aborder la compétition sans regrets.