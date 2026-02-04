Royaume de Baekje : première flûte de cour découverte à Buyeo

Photo : YONHAP News

Une flûte de cour du royaume de Baekje a été découverte pour la première fois sur le site archéologique de Gwanbuk-ri, à Buyeo, dans le Chungcheong du Sud, considéré comme l’emplacement du palais royal durant la période Sabi, entre 538 et 660.L’Institut national de recherche sur le patrimoine culturel de Buyeo a annoncé, ce matin, avoir identifié une flûte traversière en bambou d’une longueur d’environ 22,4 centimètres. L’instrument a été mis au jour près des vestiges d’un bâtiment supposé être le lieu où le roi débattait des affaires de l’Etat et où se tenaient des cérémonies nationales. Selon les chercheurs, il s’agit de la première découverte d’un instrument à vent pour l’ensemble de la période des trois royaumes.En outre, 329 « mokkan », des tablettes de bois inscrites, ont été retrouvés, offrant un aperçu de la gestion de l’Etat et du système administratif de Baekje. Ces documents mentionnent des registres de personnel et des fonctions officielles. Certains concernent aussi la gestion financière avec des indications sur les rations alimentaires mensuelles.