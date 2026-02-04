Minéraux critiques : les Etats-Unis proposent un bloc commercial face à la Chine

Photo : AP / Yonhap

Les Etats-Unis ont officiellement annoncé leur intention de créer un bloc commercial visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, essentiels à la fabrication de produits de haute technologie.L’administration Trump en a fait part hier au cours d’une rencontre internationale sur le sujet, tenue à Washington, avec la participation des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, dont la Corée du Sud. Une réunion qui illustre la volonté de la Maison Blanche de travailler avec ses partenaires afin de contrer la domination chinoise dans ce secteur.Dans sa prise de parole, le vice-président américain a déclaré que « le marché international de ces composants est défaillant » et que son pays voulait établir un mécanisme international afin de garantir leur approvisionnement. J.D. Vance a ajouté que les Etats-Unis et leurs partenaires font tous partie de la même équipe.Dans une conférence de presse, le secrétaire d’Etat, Marco Rubio, a précisé que 55 partenaires souhaitent rejoindre cette initiative qu’il appelle « FORGE», à savoir le Forum sur l’engagement géostratégique en matière de ressources. Il s’est emparé de l’occasion pour remercier Séoul d’avoir joué un rôle de premier plan dans le Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP), une précédente initiative visant elle aussi à renforcer les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.A ce stade, le Japon, l’Australie, l’Arabie saoudite et la Thaïlande, entre autres auraient signé le nouveau partenariat. La Corée du Sud étudie la possibilité de s’y joindre elle aussi.