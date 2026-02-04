Service militaire : Lee Jae Myung envisage de le réformer pour les talents scientifiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République envisage d’élargir le service militaire de remplacement et de réorganiser l’armée afin de mieux intégrer les talents dans les domaines scientifique et technologique.Lors de l’événement « Dialogue avec les scientifiques de demain » organisé ce matin, Lee Jae Myung a réagi à la suggestion d’un étudiant souhaitant que les conscrits puissent acquérir une expérience de recherche pendant leur service. Il a rappelé que plusieurs missions de service alternatif existaient déjà dans ce domaine et a confirmé son intention de les développer davantage.Ha Jung-woo, chef de la planification de l’avenir de l’IA, a précisé que des discussions étaient en cours avec l’Administration des effectifs militaires (MMA) et que le ministre de la Défense se montrait également favorable.Par ailleurs, le chef de l'Etat a annoncé qu’il envisageait une réforme en profondeur de l’armée. Selon lui, le modèle actuel, basé sur le nombre de soldats et centré sur l’infanterie, doit évoluer face à la course aux équipements et aux armements. L’objectif est de transformer le temps passé en service militaire, souvent perçu comme une période perdue de jeunesse, en une opportunité d’acquérir des compétences sur des technologies et systèmes d’armement de pointe.Enfin, Lee Jae Myung a suggéré que, plutôt que de se limiter au service militaire alternatif, il pourrait être intéressant de créer des unités dédiées à la recherche au sein de l’armée. Son conseiller a précisé qu’il s’agirait de véritables unités composées de chercheurs, réalisant à la fois des expériences et des activités de mise en œuvre et d’exploitation et que ce projet était actuellement à l’étude.