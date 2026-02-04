Droits de douane : l’accord entre la majorité et l'opposition aidera à convaincre Washington

Le ministre délégué au Commerce extérieur a déclaré que la décision du Parlement de valider prochainement l’accord commercial avec les Etats-Unis pourra dissuader l’administration Trump de relever ses tarifs douaniers sur des produits sud-coréens. Yeo Han-koo a expliqué son estimation par le fait que le président américain avait menacé de les augmenter à nouveau, invoquant un retard dans l’approbation du pacte par les députés.
Le ministre a tenu ces propos ce jeudi, à son retour de Washington, où il a multiplié les rencontres afin de rassurer sur les promesses d’investissements de Séoul aux Etats-Unis. Il a été reçu par un des adjoints au représentant pour le commerce extérieur (USTR), des députés et des sénateurs ainsi que des chercheurs de groupes de réflexion.
Interrogé par les journalistes à l’aéroport d’Incheon sur la raison pour laquelle il n’a pu s’entretenir avec Jamieson Greer, qui dirige l’USTR, Yeo Han-koo a évoqué les contraintes d’agenda. Il a toutefois assuré avoir eu des concertations profondes avec son adjoint ainsi que plusieurs autres hauts responsables de la politique commerciale américaine. Il a également tenu à rappeler avoir échangé en tête-à-tête à cinq reprises avec le patron de l’USTR ces trois dernières semaines.
A propos de la possibilité pour l’exécutif américain de publier dans le journal officiel l’annonce de Donald Trump, le haut fonctionnaire a affirmé que même dans ce cas, l’enjeu est de savoir si la nouvelle mesure prend effet immédiatement ou bien dans un ou deux mois. Il a ainsi voulu réaffirmer que Washington n’aura pas besoin de la publier, Séoul poursuivant des efforts de bonne volonté.