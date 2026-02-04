Droits de douane : l’accord entre la majorité et l'opposition aidera à convaincre Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur a déclaré que la décision du Parlement de valider prochainement l’accord commercial avec les Etats-Unis pourra dissuader l’administration Trump de relever ses tarifs douaniers sur des produits sud-coréens. Yeo Han-koo a expliqué son estimation par le fait que le président américain avait menacé de les augmenter à nouveau, invoquant un retard dans l’approbation du pacte par les députés.Le ministre a tenu ces propos ce jeudi, à son retour de Washington, où il a multiplié les rencontres afin de rassurer sur les promesses d’investissements de Séoul aux Etats-Unis. Il a été reçu par un des adjoints au représentant pour le commerce extérieur (USTR), des députés et des sénateurs ainsi que des chercheurs de groupes de réflexion.Interrogé par les journalistes à l’aéroport d’Incheon sur la raison pour laquelle il n’a pu s’entretenir avec Jamieson Greer, qui dirige l’USTR, Yeo Han-koo a évoqué les contraintes d’agenda. Il a toutefois assuré avoir eu des concertations profondes avec son adjoint ainsi que plusieurs autres hauts responsables de la politique commerciale américaine. Il a également tenu à rappeler avoir échangé en tête-à-tête à cinq reprises avec le patron de l’USTR ces trois dernières semaines.A propos de la possibilité pour l’exécutif américain de publier dans le journal officiel l’annonce de Donald Trump, le haut fonctionnaire a affirmé que même dans ce cas, l’enjeu est de savoir si la nouvelle mesure prend effet immédiatement ou bien dans un ou deux mois. Il a ainsi voulu réaffirmer que Washington n’aura pas besoin de la publier, Séoul poursuivant des efforts de bonne volonté.