Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Multipropriétaires : plus de 60 % des sud-Coréens approuvent la fin du sursis sur la surtaxe

Write: 2026-02-05 14:06:46Update: 2026-02-05 14:13:56

Multipropriétaires : plus de 60 % des sud-Coréens approuvent la fin du sursis sur la surtaxe

Photo : YONHAP News

La décision du gouvernement de mettre fin au sursis sur la surtaxe des plus-values immobilières pour les multipropriétaires reçoit un accueil majoritairement positif. Selon une enquête réalisée du 2 au 4 février auprès de 1 003 personnes de 18 ans et plus, 61 % des répondants jugent la mesure « appropriée », 27 % « inappropriée », et 12 % ne se prononcent pas ou n’ont pas répondu.

Par situation, 62 % des personnes sans logement et 63 % des propriétaires d’un seul logement estiment la mesure « appropriée ». Même parmi les détenteurs de deux logements ou plus, 53 % considèrent la décision comme juste.

Concernant le plan immobilier du 29 janvier, qui prévoit la construction d’environ 60 000 habitations sur des terrains publics inutilisés à Séoul et dans les zones clés de la région métropolitaine, 47 % des sondés estiment que la mesure sera efficace, contre 44 % qui pensent le contraire.

Cette enquête, menée par Embrain Public, KStat Research, Korea Research et Hankook Research, a été réalisée par entretiens téléphoniques utilisant uniquement des numéros virtuels de téléphones portables. Le taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >