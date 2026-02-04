Multipropriétaires : plus de 60 % des sud-Coréens approuvent la fin du sursis sur la surtaxe

Photo : YONHAP News

La décision du gouvernement de mettre fin au sursis sur la surtaxe des plus-values immobilières pour les multipropriétaires reçoit un accueil majoritairement positif. Selon une enquête réalisée du 2 au 4 février auprès de 1 003 personnes de 18 ans et plus, 61 % des répondants jugent la mesure « appropriée », 27 % « inappropriée », et 12 % ne se prononcent pas ou n’ont pas répondu.Par situation, 62 % des personnes sans logement et 63 % des propriétaires d’un seul logement estiment la mesure « appropriée ». Même parmi les détenteurs de deux logements ou plus, 53 % considèrent la décision comme juste.Concernant le plan immobilier du 29 janvier, qui prévoit la construction d’environ 60 000 habitations sur des terrains publics inutilisés à Séoul et dans les zones clés de la région métropolitaine, 47 % des sondés estiment que la mesure sera efficace, contre 44 % qui pensent le contraire.Cette enquête, menée par Embrain Public, KStat Research, Korea Research et Hankook Research, a été réalisée par entretiens téléphoniques utilisant uniquement des numéros virtuels de téléphones portables. Le taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.