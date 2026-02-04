IA : forum national sur l’éducation à Séoul

Photo : YONHAP News

Un forum dédié aux politiques éducatives à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) s’est tenu aujourd’hui au Seoul Square. L’événement avait pour objectif de partager l’état d’avancement des initiatives et de discuter des mesures de coopération afin que la formation des talents en IA fonctionne comme un système stratégique à l’échelle nationale.Au total, 23 institutions étaient représentées, dont le ministère de l’Education et le ministère de la Science et des TIC. Les discussions ont principalement porté sur l’orientation des politiques éducatives et les missions à mettre en œuvre. Les offices régionaux de l’éducation de cinq villes et provinces, à savoir Séoul, Incheon, Daejeon, Gyeonggi et Chungcheong du Sud, ont présenté leurs principaux projets liés à l’éducation et à la formation des talents en IA.La Commission nationale de l’éducation (NCE) et le Comité national stratégique pour l’intelligence artificielle, coorganisateurs de l’événement, prévoient de profiter de ce rassemblement pour passer en revue les politiques éducatives nécessaires à la transition vers l’IA et établir un cadre de coopération.