Myung Tae-kyun et Kim Young-sun acquittés pour violation de la loi sur les fonds politiques

Photo : YONHAP News

Myung Tae-kyun et Kim Young-sun, ancienne députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), ont tous deux été acquittés aujourd’hui en première instance des accusations de violation de la loi sur les fonds politiques. En revanche, pour avoir ordonné la dissimulation de preuves, le premier a été reconnu coupable par le tribunal du district de Changwon et condamné à six mois de prison avec sursis d’un an.Jusqu’à présent, Myung Tae-kyun avait affirmé que l’argent reçu de Kim Young-sun correspondait à son salaire en tant que directeur général de son bureau de circonscription et n’avait aucun lien avec des fonds politiques de campagne. L'élue, de son côté, a nié les accusations, précisant que l’argent remboursé à Kang Hye-kyung, son ancienne responsable des finances, constituait simplement un prêt et ne relevait pas de fonds politiques.Cependant, le tribunal a jugé que Myung Tae-kyun avait l’intention de dissimuler des preuves lorsqu’il a ordonné à son beau-frère de cacher trois téléphones portables, ainsi qu’une clé USB, et l’a donc reconnu coupable sur ce point.