Exercice SAREX : Séoul et Pékin évoquent son possible retour

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont tenu, hier à Pékin, leur 21e réunion de travail sur la politique de défense, la première depuis juin 2022. Les deux parties ont discuté notamment de la possibilité de relancer l’exercice combiné de recherche et de sauvetage (SAREX) en mer Jaune, les séparant.Ces manœuvres ont pour but de s’entraîner au secours de vies humaines en cas de catastrophes maritimes. Elles ont été menées à quatre reprises, en 2005, 2007, 2008 et 2011.Hier, Séoul et Pékin se sont également réjouis de leurs récents efforts pour restaurer les échanges et la coopération en matière de défense, et ont promis de les renforcer ainsi que de rétablir leurs canaux de dialogue stratégique.Le chef de la délégation sud-coréenne a sollicité un rôle constructif de la Chine pour la paix et la stabilité dans la péninsule. Il a également présenté la position du gouvernement de Lee Jae Myung au sujet des instruisons répétées d’avions militaires chinois dans la zone d’identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ) et des activités chinoises en mer Jaune.