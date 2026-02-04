Guerre en Ukraine : les troupes nord-coréennes toujours stationnées sur le front

Photo : YONHAP News

La Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine (HUR) a affirmé que les troupes nord-coréennes étaient toujours stationnées dans la région de Koursk et participaient aux combats. C’est ce qu’a rapporté, mercredi, le média ukrainien The Kyiv Independent.Selon la HUR, les hommes de Kim Jong-un, sous le commandement des forces russes, utilisent des lance-roquettes multiples et participent à des activités de reconnaissance. Ils sont régulièrement remplacés et certains retournent en Corée du Nord pour devenir instructeurs militaires, transmettant l'expertise acquise. Le service de renseignement militaire ukrainien a précisé que l'objectif principal de la participation de Pyongyang à la guerre est d'acquérir des technologies sans pilote et des expériences dans la guerre des drones.Pour rappel, conformément à l'accord de partenariat stratégique global, signé avec la Russie en juin 2024, le régime nord-coréen a déployé environ 15 000 soldats à Koursk et a également envoyé des troupes du génie supplémentaires. D’après le Service national du renseignement (NIS), le nombre de tués est estimé à environ 2 000.