Naver : chiffre d'affaires record en 2025

Naver a annoncé, ce matin, que son chiffre d’affaires 2025 avait augmenté de 12,1 % par rapport à 2024, atteignant 12 035 milliards de wons, soit 6,9 milliards d’euros. Un record. Le bénéfice d'exploitation a progressé de 11,6 %, s'élevant à 2 200 milliards de wons, alors que le bénéfice net a diminué de 5,8 %, atteignant 1 820 milliards.Cette performance a été portée par les revenus générés par la publicité sur la plateforme de recherche (+5,6 %), le commerce en ligne (+26,2 %) et la fintech (+12,1 %).Au quatrième trimestre 2025, le bénéfice d'exploitation a enregistré une hausse de 12,7 % sur un an, atteignant 610 milliards de wons. Les revenus et le bénéfice net étaient respectivement de 3 195 milliards et 164 milliards de wons.Le premier portail Web de la Corée du Sud a déclaré vouloir renforcer sa compétitivité dans le commerce en ligne, en élargissant l'infrastructure de livraison, en améliorant la personnalisation de l’IA et en étendant les avantages des adhérents.