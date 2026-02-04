Comptes courants : excédent historique de 123 milliards de dollars en 2025

Photo : YONHAP News

En décembre dernier, le surplus des transactions courantes a atteint un niveau mensuel historiquement élevé de 18,7 milliards de dollars, selon le bilan provisoire publié ce vendredi par la Banque de Corée (BOK).Cette embellie porte l’excédent cumulé de 2025 à 123 milliards de dollars, un montant inédit. Cette somme est supérieure de 17,9 milliards au précédent record enregistré en 2015 et de 8 milliards à l’estimation de novembre dernier.Le surplus a été dopé en décembre par la hausse des exportations de marchandises. De fait, la Corée du Sud a affiché un excédent commercial de 18,8 milliards de dollars, son meilleur total. Les expéditions ont progressé de 13,1 % et les importations de 1,7 % en glissement annuel, favorisées respectivement par les ventes de produits TI, ainsi que par les achats de biens de consommation.A l’inverse, les échanges de services ont enregistré un déficit de 3,69 milliards de dollars, du fait que les sud-Coréens ont plus voyagé à l’étranger pour profiter des vacances scolaires d’hiver.