Séoul-Pyongyang : bientôt une nouvelle avancée ?

Photo : KBS News

Un haut responsable gouvernemental a affirmé qu’« il pourrait y avoir une nouvelle avancée dans les relations avec Pyongyang d’ici quelques jours ». Il a tenu ces propos lors d’un échange avec des correspondants sud-coréens basés à Washington, précisant que le progrès ne sera pas énorme, mais un simple fait qui permettra de faire avancer les liens intercoréens.Interrogé alors sur la possibilité de renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un, l’officiel a répondu qu’il faudra encore être patient pour y parvenir, rappelant que le Nord continue de le refuser même avec l’administration Trump.Selon lui, le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, a officiellement fait part à son homologue sud-coréen, Cho Hyun, du déplacement en Chine de Donald Trump prévu en avril, lors de leur tête-à-tête mardi. Son interlocuteur a alors indiqué que Séoul déployait tous les efforts possibles pour faire revenir la Corée du Nord à la table des négociations à cette occasion et a sollicité les Etats-Unis pour les concrétiser.