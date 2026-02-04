Lotto : lancement de la vente sur mobile à partir du 9 février

Photo : YONHAP News

A partir du 9 février, les joueurs pourront acheter des tickets de loterie Lotto depuis un smartphone en Corée du Sud. La Commission des loteries du ministère de la Planification et du Budget a adopté ce projet pilote lors d'une réunion générale organisée ce matin. Ils pourront se connecter sur le site mobile de Donghang Lottery pour le faire, et n'auront plus besoin de se rendre dans un point de vente physique ou effecteur leur achat via un PC.Toutefois, durant la période de test prévue, les ventes seront effectuées uniquement en semaine et chaque personne pourra déverser au maximum 5 000 wons par tirage. Le nombre de participations sera plafonné à 5 % du volume total de l’année précédente.Jusqu’à présent, ce canal d'achat était interdit par craintes d'encourager les jeux de hasard. Le ministère a déclaré que ce problème pouvait être évité, la vente mobile se reposant sur un système nominatif. Il a expliqué avoir lancé cette réforme pour renforcer la valeur d’intérêt public de la loterie dans le contexte où son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter.Le projet de révision de la loi sur les loteries, une première en plus de 20 ans, approuvé par la commission, sera soumis à l’Assemblée nationale au cours du premier semestre.