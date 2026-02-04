Cho Hyun a rassuré Marco Rubio sur la législation relative aux investissements sud-coréens aux Etats-Unis

Photo : KBS News

Cho Hyun a fait le bilan de son déplacement à Washington, entamé mardi, lors d’un échange hier avec des correspondants sud-coréens. Le ministre des Affaires étrangères est d’abord revenu sur la menace de Donald Trump d’augmenter à nouveau les droits de douane sur certains produits en provenance de Corée du Sud.Selon lui, avant de débuter son entretien avec son homologue, Marco Rubio, celui-ci a indiqué qu’il règne une ambiance « non bonne » aux Etats-Unis, en raison du retard de Séoul dans la mise en œuvre de l'accord commercial avec Washington, même si les relations bilatérales ne sont pas dans une mauvaise situation.En retour, le chef de la diplomatie sud-coréenne a réaffirmé que son pays avait la volonté ferme d’appliquer le traité, tel qu’il est, et qu’il ne retarde pas délibérément de voter la législation visant à tenir la promesse d’investissements de 350 milliards de dollars qui y est incluse. Il a ensuite ajouté avoir évoqué le fait que la fiche d’information conjointe, publiée en novembre dernier, ne détaille pas uniquement la coopération économique, mais mentionne aussi les questions sécuritaires. Dans le but de souligner que le désaccord commercial ne doit pas peser négativement sur la collaboration sécuritaire.Cho Hyun a ensuite exhorté Marco Rubio, qui dirige aussi le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, à apporter son soutien aux futures négociations bilatérales en vue d’étendre l’autorité de Séoul sur l’enrichissement d'uranium et le retraitement du combustible usé, ainsi que sur la construction d’un sous-marin à propulsion nucléaire.