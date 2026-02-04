Pyongyang se vante de ses exploits économiques avant le 9e congrès du Parti

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a mis en avant ses performances économiques à l'approche du 9e Congrès du Parti des travailleurs, qui semble imminent. Dans un article publié aujourd'hui, l'agence de presse officielle du régime a affirmé que de nouvelles normes et de nouveaux records avaient été établis dans de nombreuses unités de l’économie nationale et que le plan économique de janvier avait été brillamment accompli.La KCNA a énuméré des exemples d’usines ayant dépassé leurs objectifs dans des secteurs tels que la métallurgie, la chimie, l’électricité, le charbon et les machines. Elle a souligné que ces exploits renforçaient l’élan offensif de l’ensemble du peuple à l'égard du congrès du parti.Dans un autre article, le média d’Etat a vanté l'achèvement d'une grande ferme de serre à Sinuiju, dans la province de Pyongan du Nord, touchée par des inondations. Elle a également rapporté la cérémonie de lancement de travaux dans le comté de Nagwon, dans le Hamgyong du Sud, dans le cadre de la politique dite de « développement régional 20×10 ». Ce projet prioritaire de Kim Jong-un consiste à ériger des usines industrielles dans 20 comtés depuis 2024, en vue de réduire les écarts entre zones urbaines et rurales en l’espace de dix ans.Enfin, la KCNA a indiqué qu’au cours de l’année écoulée, 32 000 nouveaux logements ont été construits à travers le pays, mettant en exergue le progrès réalisé dans les habitations en milieu rural.