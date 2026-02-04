Séoul-Washington : Wi Sung-lac inquiet des répercussions sécuritaires de l’impasse tarifaire

Photo : YONHAP News

Les nouvelles négociations tarifaires Séoul-Washington ne progressent pas et ses conséquences probables sont redoutées, en particulier sur les dossiers sécuritaires bilatéraux. Le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale est l’un des premiers à exprimer une telle inquiétude.Wi Sung-lac a affirmé ressentir que les tensions tarifaires semblent s’étendre aux questions sécuritaires. Selon lui, l’un des signes en est que les Etats-Unis repoussent l’envoi en Corée du Sud de leurs délégations chargées de se concerter sur les trois principaux projets en la matière, sollicités par le gouvernement dans le cadre de l’accord commercial, scellé l’an dernier. Ils concernent l’enrichissement d’uranium, le retraitement du combustible usé et la construction de sous-marins à propulsion nucléaire.En décembre dernier, le conseiller présidentiel avait annoncé que les négociateurs américains étaient attendus à Séoul début 2026. Mais à ce jour, aucune date n’a été déterminée.