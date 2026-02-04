Déclaration du 8 février : le ministre des Patriotes participe à la cérémonie du 107e anniversaire à Tokyo

Photo : YONHAP News

Le ministre des Patriotes et des Anciens combattants, Kwon Oh-eul assistera demain à la cérémonie du 107e anniversaire de la Déclaration d’indépendance du 8 février prévue au siège de l'Union Chrétienne des Jeunes Gens (YMCA) sud-coréenne du Japon, à Tokyo. Environ 200 participants, dont l’ambassadeur de Corée du Sud, Lee Hyuk, des familles de patriotes de l’indépendance ainsi que le directeur et les membres de la YMCA, doivent y seront présents.Le ministre a déclaré qu'il ferait en sorte que les générations futures puissent se souvenir de l’histoire des mouvements de l’indépendance et d’en hériter l’esprit.Pour rappel, cette déclaration a été proclamée en 1919 par les étudiants coréens au cœur de la capitale japonaise. Elle a servi de déclencheur au mouvement d'indépendance du 1er mars ainsi qu’à la création du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghaï.Une cérémonie commémorative est organisée chaque année à Tokyo afin de mettre en lumière la signification historique de cet événement et de perpétuer son esprit.