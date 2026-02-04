Milan-Cortina 2026 : les Jeux olympiques d'hiver officiellement ouverts

Photo : YONHAP News

Le coup d'envoi des Jeux olympiques de Milan-Cortina a été donné le 6 février, heure locale, avec la cérémonie d’ouverture qui s'est tenue au stade San Siro à Milan, en Italie. Jusqu’au 22 février, 2 916 athlètes de 92 pays et sous bannière neutre concourront dans 16 disciplines pour un total de 116 médailles d’or.Les épreuves de patinage et de hockey sur glace auront lieu à Milan, connue comme une ville moderne et dynamique, tandis que Cortina d’Ampezzo, attachée aux valeurs traditionnelles, accueillera les compétitions de ski, de bobsleigh et de curling. Ce contraste entre les deux villes s’est reflété dans le thème de la cérémonie d’ouverture : « Armonia », « Harmonie » en italien. La délégation sud-coréenne, menée par les porte-drapeaux Cha Jun-hwan et Park Ji-woo, respectivement patineur artistique et de vitesse, a fait son entrée en 22e position selon l’ordre alphabétique, le pays étant inscrit « Corea ».Les 71 guerriers de Taegeuk, qui concourront dans 12 disciplines, se sont fixés pour objectif de remporter au moins trois médailles d’or et de terminer dans le top 10 des nations au classement général.Lors de cette édition, la patineuse Choi Min-jeong tentera de décrocher un troisième titre consécutif sur le 1 500 mètres féminin en short-track, ce qui serait une première dans l’histoire olympique sud-coréen. Le 13 février, la snowboardeuse Choi Ga-on sera en lice pour monter sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve de snowboard half-pipe.