Milan-Cortina 2026 : Kim Sang-gyeom décroche la première médaille de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Kim Sang-gyeom a décroché la première médaille de la délégation sud-coréenne aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 en obtenant l'argent lors de l'épreuve de slalom géant parallèle de snowboard.Huitième à l'issue des qualifications, il s'est qualifié pour les quarts de finale après la chute du Slovène Zan Kosir en huitièmes. Au tour suivant, le leader de la coupe du monde, l'Italien Roland Fischnaller, est également parti à la faute lui ouvrant les portes des demi-finales.Opposé au Bulgare Tervel Zamfirov, Kim Sang-gyeom a pris du retard au début du parcours avant d'inverser la tendance et de s'offrir le droit de disputer un duel pour la médaille d'or. Bien parti pour décrocher le métal le plus précieux, il a finalement été rattrapé puis dépassé par l'Autrichien Benjamin Karl, se contentant de la deuxième place.L’athlète de 37 ans est devenu le 400e médaillé de la Corée du Sud aux Jeux olympiques d'été et d'hiver confondus.A noter que Lee Sang-ho, récent vainqueur d'une étape de la coupe du monde de la discipline, a été éliminé en huitièmes.