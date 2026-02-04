78e anniversaire de la fondation de l'armée : Pyongyang prône une puissance militaire plus forte

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 78e anniversaire de la fondation de son armée, la Corée du Nord s'est engagée à garantir sa renaissance grâce à « sa puissance militaire ».Le Rodong Simmun a souligné, hier, que « cette tâche lourde et honorable » consiste à « avancer avec vigueur vers les nouvelles perspectives que le 9e Congrès du Parti des travailleurs présentera au peuple », et qu'il fallait consolider « la puissance politico-militaire à la hauteur du statut prestigieux du pays ».Le 9e Congrès, la plus haute instance décisionnelle du régime organisé tous les cinq ans, doit se tenir fin février à Pyongyang. Il devrait prôner l'accélération du développement du socialisme ainsi que la création d'un environnement sécuritaire plus stable via une défense nationale imbattable.Le rôle des militaire, mobilisés sur les chantiers des projets de construction nationaux dans le cadre de l'initiative pour le développement régional baptisée « 20 x 10 » a également été mis en avant.Pour rappel, à partir de 1948, année de sa création, l'armée nord-coréenne est commémorée le 8 février. Entre 1978 et 2018, elle a été fêtée le 25 avril pour célébrer l'organisation de la guérilla anti-japonaise en 1932 par le fondateur du pays, Kim Il-sung.