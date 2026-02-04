Bithumb : les autorités financières organisent une réunion d’urgence

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prévoit un contrôle interne de toutes les plateformes d’échange de cryptomonnaies à la suite de l’incident survenu chez Bithumb, où des bitcoins ont été versés par erreur.La Commission des services financiers (FSC) a tenu, hier, une réunion d’urgence avec l’Unité de renseignement financier (FIU) et le Service de surveillance financière (FSS) afin de discuter de mesures d’amélioration du système liées à cette affaire. La veille, les trois organismes s’étaient déjà réunis pour examiner le moyen d’indemniser les utilisateurs, après la forte chute du cours du bitcoin.Le président de la FSC, Lee Eok-won, a ordonné de surveiller d’éventuels dommages supplémentaires, l’avancement des inspections menées par le FSS, ainsi que l’évolution du marché des actifs numériques. Selon lui, cet incident a révélé des failles structurelles des systèmes de contrôle interne des plateformes d’échange. Il a ainsi demandé un examen général de tous les acteurs et la mise en place de dispositifs de contrôle appropriés.Pour rappel, le 6 février au soir, dans le cadre d'un événement promotionnel, Bithumb a envoyé, par erreur d'un employé, 620 000 bitcoins à 249 utilisateurs, au lieu de 620 000 wons. La plateforme a récupéré immédiatement 99,7 % des actifs versés à tort et a mobilisé ses propres réserves pour combler la somme perdue.