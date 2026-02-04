Séoul-Riyad : signature d'un protocole d'entente dans la défense

Photo : YONHAP News

A l'issue de la rencontre entre le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue saoudien, hier à Riyad, l'Institut scientifique de défense de Corée et l'Institut de défense d'Arabie saoudite ont signé un protocole d'entente sur la coopération dans la R&D en la matière.Ahn Gyu-back et Khalid bin Salman Al Saud ont estimé que cet accord servira de base au partenariat stratégique, qui consiste à construire un système de coopération mutuellement bénéfique lié non seulement à la R&D mais aussi à l'innovation technologique et structurelle de la défense.Pour le consolider, le ministre sud-coréen a invité son hôte à se rendre en Corée du Sud. De son côté, ce dernier lui a dit s'attendre à ce que les technologies et les savoir-faire sud-coréens contribuent au renforcement de la défense nationale de son pays.Par ailleurs, Ahn Gyu-back s'est rendu au World Defense Show 2026, l'un des plus grands salons de la défense au monde, qui a ouvert ses portes hier dans la capitale saoudienne. Il y a rencontré les industriels sud-coréens du secteur.