Seollal : le coût de la table rituelle en hausse de plus de 4 % sur un an

Le coût de préparation de la table des offrandes aux ancêtres du Nouvel an lunaire a augmenté de plus de 4 % par rapport à l’an dernier. C'est ce que révèlent les données publiées ce matin par la Société des produits agricoles et halieutiques de Séoul.Selon cette enquête, menée le 29 janvier, le budget moyen s’élève à 233 782 wons, soit environ 130 euros, dans les marchés traditionnels et à 271 228 wons, ou 160 euros, dans les grandes surfaces, soit des hausses respectives de 4,3 et 4,8 % sur un an. En revanche, au Garak Mall, situé dans le marché de gros de Garak, le coût moyen est estimé à 205 510 wons, l'équivalent de 120 euros, en baisse de 4,3 %.A l’approche des fêtes, les prix des fruits devraient rester globalement stables. Idem pour les légumes dont la production est en hausse grâce à de bonnes récoltes. Quant aux produits de l'élevage, ils devraient rester élevés en raison de la propagation de la grippe. Les produits de la mer pourraient aussi voir leurs prix monter à cause de la hausse des coûts d’importation, liée à l'affaiblissement du won.