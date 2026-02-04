KDI : l’économie sud-coréenne poursuit sa reprise

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen du développement (KDI) estime que l’économie sud-coréenne continue à montrer des signes d’amélioration, portée par la consommation et la production.Dans son rapport publié aujourd'hui, il a expliqué que malgré le recul dans la construction et l'industrie manufacturière, la production industrielle totale a augmenté de 1,8 % en décembre dernier sur un mois, grâce au secteur des services qui a connu une hausse de 3,7 %.La production dans les services a poursuivi une reprise modérée dans la plupart des domaines, notamment le commerce de gros et de détail, les activités professionnelles, scientifiques et techniques, ainsi que la finance et les assurances.Côté consommation, elle continue de se redresser progressivement, grâce à l'augmentation des revenus et à la baisse cumulée des taux d'intérêt. Les ventes au détail sont montées de 1,2 %, tirées par les ventes des biens durables dont les voitures. L'indice de confiance des consommateurs (CCSI) a atteint 110,8, un niveau plus élevé que le mois précédent.En janvier, les exportations quotidiennes ont bondi de 14 %, portées par la bonne performance des semi-conducteurs et l’augmentation du nombre de jours travaillés. Les puces ont affiché une grimpée de 72,6 %, tandis que les autres articles ont poursuivi une régression, en raison de la hausse des tarifs douaniers américains.