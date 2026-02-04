Projet de développement de la voie arctique : la coopération avec Moscou est indispensable

Pour que la Corée du Sud réalise avec succès son projet de développement d'une route maritime arctique, d'étroites relations avec la Russie sont indispensables.
C'est ce qu'a souligné l'ambassade russe à Séoul lors d'une interview avec l'agence de presse RIA Novosti. Georgy Zinoviev a expliqué que le projet sud-coréen touchait les questions de navigation et de sécurité maritime dans la région arctique russe entraînant la nécessité de coopérer avec son pays.
Le diplomate a indiqué comprendre l'ambition de Séoul de transporter des marchandises vers l'Europe par ce biais et de faire du port de Busan un hub de la logistique internationale. Il a ajouté que Moscou est prêt à engager un dialogue constructif en la matière, qui dépendra de la réelle volonté sud-coréenne de développer cette route.
Le 5 janvier dernier, Kim Seong-beom, ministre par intérim de l'Océan et de la Pêche, avait dévoilé un plan de développement de la route maritime arctique, comprenant notamment l'exploitation à titre d'essai d'un porte-conteneurs de 3 000 EVP entre Busan et Rotterdam, aux Pays-Bas. Il a également annoncé envisager de mener des consultations avec les autorités russes au cours du premier semestre 2026.