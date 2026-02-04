Enquête spéciale : la recommandation d’un procureur par Jung Chung-rae vivement critiquée

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo a de nouveau présenté ses excuses après avoir recommandé l'avocat de Kim Seong-tae, ancien patron du groupe Ssangbangwool, comme candidat au poste de deuxième procureur spécial pour la nouvelle enquête spéciale qui consiste à éclaircir les soupçons persistants à l’issue des investigations visant l’ancien président Yoon Suk Yeol et son épouse.Des membres du parti au pouvoir avaient dénoncé Jung Chung-rae d'avoir désigné celui qui défend une personne ayant fait des déclarations défavorables au président Lee Jae Myung dans l'affaire du transfert d'argent vers le Nord. Le patron de la formation de centre-gauche a affirmé que le système de recommandation avait un problème, cherchant à éviter un conflit avec la présidence.Malgré ces explications, les critiques se sont poursuivies, lui reprochant d’agir de manière unilatérale, dans un contexte où il a proposé une fusion avec Parti de la Reconstruction de la Corée (PRC), sans accord avec les membres du mouvement.Dans cette situation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a déclaré que cette controverse montrait que la nouvelle enquête viserait en réalité à faire pression sur l’opposition et à obtenir un avantage politique à l’approche des élections locales. Il a ainsi réclamé la suspension de l'enquête, estimant qu’elle a perdu l'équité dès la procédure de nomination.Les conservateurs ont également fustigé le gouvernement sur les négociations commerciales avec les Etats-Unis. Selon eux, malgré l’entente des deux camps sur le projet de loi concernant les investissements, la position de Washington s’est davantage durcie, prouvant son manque de confiance envers l'exécutif.