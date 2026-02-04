Corée du Nord : le 9e Congrès du Parti des travailleurs aura lieu fin février

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tiendra le 9e Congrès du Parti des travailleurs à la fin du mois, à Pyongyang. Probablement après le 16 février, date de l'anniversaire de Kim Jong-il, père de Kim Jong-un, une fête majeure dans le pays. Les médias nord-coréens ont rapporté, hier, que le calendrier avait été fixé le 7 février lors d'une réunion du bureau politique du parti.Le dirigeant nord-coréen a déjà indiqué qu’il y présenterait un plan de renforcement de la dissuasion nucléaire. Le régime s’étant félicité de ses avancées dans le projet de sous-marins à propulsion nucléaire, évoqué lors du 8e congrès, il pourrait déclarer avoir consolidé son statut d’Etat doté de l’arme nucléaire. Une politique visant à renforcer les capacités nucléaires tout en modernisant les forces conventionnelles pourraient également être détaillée.L'événement devrait aussi être l'occasion de mettre en avant les résultats du développement régional, alors que récemment les médias du pays multiplient les reportages sur des usines et des hôpitaux construits en province.Enfin, concernant les relations intercoréennes, des observateurs estiment que Pyongyang pourrait inscrire officiellement dans les statuts du parti la notion de « deux Etats hostiles ».