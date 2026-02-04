Aller au menu Aller à la page

Politique

Séoul-Washington : début de l'exercice « Buddy Squadron »

Write: 2026-02-09 13:47:42Update: 2026-02-09 14:19:21

Séoul-Washington : début de l'exercice « Buddy Squadron »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis débutent aujourd'hui leurs exercices aériens communs, baptisés « Buddy Squadron ». Organisé depuis 1991, ils se tiennent alternativement sur les bases des deux pays sur la péninsule coréenne.

Cette année, le nombre de session passeront de huit à quatre, tandis que les forces engagées seront élargies et le nombre de sorties d'avions de chasse sera fortement augmenté.

Selon un responsable de l'armée de l'air sud-coréenne, cette décision tient compte du retrait des appareils américains A-10 et de la réorganisation des forces militaires du côté américain. Il a précisé que, l’an dernier également, quatre exercices avaient été organisés avec l’accord des deux alliés.

Des KF-16 des 121e et 111e escadrons de Séoul, ainsi que des F-16 du 35e escadron de Washington sont mobilisés. Des F-35A et des FA-50 sud-coréens participent également pour les opérations intégrées entre les avions de 4e et 5e génération.
